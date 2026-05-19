بأرقام صادمة.. استطلاع للرأي يظهر معارضة الأمريكيين تقديم أي مساعدة لإسرائيل

وأفادت وكالة مهر للأنباء بحسب نتائج الاستطلاع، فقد أعرب 57 بالمئة من الأمريكيين عن معارضتهم لتقديم المساعدة لإسرائيل، في حين أعلن 37 بالمئة من المشاركين تأييدهم لذلك.

كما أشار الاستطلاع إلى أن 37 بالمئة من الأمريكيين يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، مقابل 35 بالمئة يتعاطفون مع الإسرائيليين.

وأُجري الاستطلاع خلال الفترة من 11 إلى 15 مايو، وشمل أكثر من 1500 أمريكي بالغ، فيما بلغ هامش الخطأ الإحصائي نحو 2.8 نقطة مئوية.

وفي استطلاع سابق لمؤسسة "غالوب" أظهر أن 41 بالمئة من الأمريكيين باتوا يعلنون تعاطفهم مع الفلسطينيين مقابل 36 بالمئة في سابقة هي الأولى منذ بدء القياس السنوي عام 2001.

وبحسب الوكالة فقد رأي مراقبون أن هذا التحول المتسارع في المزاج الأمريكي يعود إلى تنامي تأثير الحركات الشعبية المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة، والتي نجحت خلال الأعوام الأخيرة في كسر "المحرمات السياسية والإعلامية" التي أحاطت طويلا بالنقاش حول سياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة.