لافروف: العائق الرئيسي أمام استقرار المنطقة هي سياسات تل أبيب

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، قال في اجتماع "الهندسة الأمنية الأوروبية الآسيوية" إن أزمة الشرق الأوسط لن تنتهي إلا بحل عادل للقضية الفلسطينية، مشدداً على أن "إجراءات الكيان الصهيوني تتعارض بشكل مباشر مع قرارات الأمم المتحدة ومخططات السلام الأخرى المطروحة".

وأكد لافروف، في معرض تأكيده على أن القضية الفلسطينية لا تزال جوهر أزمات المنطقة، أن "أي حل مستدام لتحقيق الاستقرار يحتاج إلى القضاء على جذور الصراع والتخلي عن النهج الأحادية".

واختتم وزير الخارجية الروسي تصريحاته بالقول إن مواقف موسكو تركز على ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل لضمان حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن الأمن المستدام في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال معالجة المظالم التاريخية.

