  1. إيران
  2. السياسة
١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٣:١١ م

باكستان تؤكد أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في التفاعلات الثنائية مع إيران

باكستان تؤكد أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في التفاعلات الثنائية مع إيران

أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الباكستاني، خلال اجتماعه مع سفير باكستان الجديد في طهران "عمران أحمد صديقي"، اكد أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في التفاعلات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال التنسيق الوثيق والتفاهم المتبادل بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن مكتب العلاقات العامة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ان سفير باكستان الجديد لدى ايران "عمران أحمد صديقي"، التقى نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الباكستاني "محمد إسحاق دار،" اليوم قبل مغادرته إلى طهران.

وفي تصريحه خلال اللقاء هذا، نوّه اسحاق دار بالروابط التاريخية والثقافية والأخوية العميقة التي تجمع بين اسلام اباد وطهران، مؤكدا التزام باكستان القوي بتوسيع التعاون الثنائي في كافة المجالات، ولا سيما التجارة والاتصالات والعلاقات الشعبية والتعاون الإقليمي، جمهورية ايران الاسلامية.

واعتبر وزير الخارجية الباكستاني أن الحفاظ على الزخم الإيجابي في التفاعلات الثنائية من خلال التنسيق الوثيق والتفاهم المتبادل يحظى بأهمية بالغة.

كما أكد على الدور البناء والمسؤول لبلاده في تعزيز السلام والحوار والاستقرار الإقليمي.

وأعرب عن ثقته بأن السفير الباكستاني الجديد في طهران سيقدم مساهمة قيمة في سياق تعزيز الشراكة الدائمة بين البلدين الشقيقين.

رمز الخبر 1970961
محمدرضا غفاری

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات