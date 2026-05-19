المتحدث باسم الجيش: لا یمکن حصر ايران وهزيمته و إذا شن العدو عدوانًا آخر، فسنفتح جبهات جديدة ضده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد محمد أكرمي نيا، المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في تجمع جماهيري بساحة ولي العصر في طهران، مشيرًا إلى أهمية الحضور الجماهيري الحاشد في الشوارع: إن حضور الشعب في التجمعات الليلية في جميع أنحاء البلاد عامل مهم في إفشال مخطط العدو، وفي الوقت نفسه أحد العوامل الرئيسية في تعزيز ورفع معنويات القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع قائلاً إن الهدف الرئيسي للأعداء هو "تفكيك" إيران، وصرح قائلاً: "باغتيال القائد الأعلى للقوات المسلحة وكبار قادة الجيش، ظن العدو أنه قادر على إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحقيق هدفه الرئيسي، وهو تفكيك إيران، لكن الشعب الإيراني الواعي والثوري استلهم العزيمة، وبحضوره الجماهيري الحاشد في الشوارع، تسبب في هزيمة العدو وتعزيز قوة القوات المسلحة".

ثم قدم العميد أكرمي نيا تقريراً للجمهور عن الأعمال المشرفة للقوات المسلحة الإيرانية، ولا سيما الجيش الإيراني الباسل، وأشار إلى جاهزية الجيش، مؤكداً: "لقد اعتبر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية فترة وقف إطلاق النار فترة حرب، واستغل هذه الفرصة لتعزيز قدراته القتالية".

وتابع المتحدث باسم الجيش حديثه موجهاً كلامه إلى أعداء إيران الإسلامية، قائلاً: "لا يمكن محاصرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو هزيمتها". إذا كان العدو أحمق ووقع في الفخ الصهيوني مرة أخرى، وارتكب عدوانًا آخر على إيران الحبيبة، فسوف نفتح جبهات جديدة ضده بأدوات وأساليب جديدة.

وفي الختام، أكد على تفوق القوات المسلحة الإيرانية في مضيق هرمز، وعلى استحالة تغيير الوضع في هذا المضيق إلى ما كان عليه، وأشار إلى أن السبيل الوحيد أمام العدو هو احترام الشعب الإيراني والتقيد بالحقوق المشروعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

