روسيا: حق إيران في الطاقة النووية حقٌ غير قابل للتصرف

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في استخدام الطاقة النووية السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو حقٌ "غير قابل للتصرف".

وأفادت وكالة مهر للأنباء أعلن سيرغي ريابكوف في مقابلة مع وكالة تاس للأنباء أن القيادة الإيرانية الجديدة، على غرار سابقاتها، ملتزمة بعدم امتلاك أسلحة نووية.

وأشار الدبلوماسي الروسي الرفيع، في معرض حديثه عن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، إلى أن المعاهدة "تحدد جميع الالتزامات ذات الصلة التي لم يرفضها الجانب الإيراني قط".

وتابع ريابكوف: وفي الوقت نفسه، تمنح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إيران الحق في استخدام الطاقة النووية السلمية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، دون أي قيود، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم.

محمدرضا غفاری

