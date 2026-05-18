لافروف: إيران لها الحق في التخصيب السلمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع وزيرة خارجية غينيا الاستوائية في موسكو: "إن إيران تمتلك الحق الكامل في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية وان حقها فی تخصیب الیورانیوم مکفول".

وبيّن لافروف في هذا الصدد: "روسيا لا تحاول التدخل في المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران، وتتمنى لهما النجاح".

وتابع قائلًا: "ستدعم روسيا أي حل تكون أمريكا وإيران مستعدتين لقبوله".

وبحسب هذا التقرير، أضاف لافروف أيضًا: "إن مسألة محطة بوشهر النووية تخص روسيا وإيران فقط، ولا علاقة لأي طرف آخر بها".