لافروف: إيران لها الحق في التخصيب السلمي

أكد وزير الخارجية الروسي سیرغی لافروف، يوم الاثنين، مجددًا علی حق إيران في تخصيب اليورانيوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع وزيرة خارجية غينيا الاستوائية في موسكو: "إن إيران تمتلك الحق الكامل في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية وان حقها فی تخصیب الیورانیوم مکفول".

وبيّن لافروف في هذا الصدد: "روسيا لا تحاول التدخل في المفاوضات الجارية بين أمريكا وإيران، وتتمنى لهما النجاح".

وتابع قائلًا: "ستدعم روسيا أي حل تكون أمريكا وإيران مستعدتين لقبوله".

وبحسب هذا التقرير، أضاف لافروف أيضًا: "إن مسألة محطة بوشهر النووية تخص روسيا وإيران فقط، ولا علاقة لأي طرف آخر بها".

