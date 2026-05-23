روسيا: تقييم إيران للمفاوضات مع أمريكا أقرب إلى الواقع

أفادت وكالة مهر للأنباء أن ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، كتب على منصة "إكس" رداً على مقابلة أجراها إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قائلاً: "نتلقى رسائل مثيرة للجدل للغاية. يبدو أن تقييمات الجانب الإيراني أقرب إلى الواقع. الرسائل الأمريكية في هذه المرحلة أقل مسؤولية".

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد كشف مساء يوم الجمعة (22 مايو 2026) في مقابلة تلفزيونية آخر المستجدات المتعلقة بمسار المفاوضات بين إيران وأمريكا، مشيراً إلى أن "العملية الجارية ووجود كبار المسؤولين الباكستانيين في طهران يعني أننا وصلنا إلى نقطة تحول أو وضع حاسم. كما تتذكرون، كان لدينا سابقاً زيارة للسيد عاصم منير إلى طهران، وهذه العملية مستمرة".

ورداً على سؤال عما إذا كان هذا يعني تغيراً في مسار المفاوضات، قال بقائي: "لا، لا يمكننا القول إننا وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها التوافق وشيكاً. ليس بالضرورة، هذا ليس صحيحاً. المسار مستمر، ليس غير طبيعي ولا طبيعياً تماماً. سبق أن قلت إن الخلافات بين إيران وأمريكا عميقة وكبيرة جداً، خاصة بعد الجرائم التي ارتكبتها في الشهرين أو الثلاثة أشهر الماضية. لا يمكن القول إنه ببضعة لقاءات أو مفاوضات خلال أسابيع أو أشهر سنصل حتماً إلى نتيجة. الدبلوماسية تستغرق وقتاً، والأطراف تستغل كل فرصة لنقل وجهات نظرها".

يأتي ذلك في وقت زعم فيه ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، حدوث تقدم في المفاوضات، قائلاً إن هناك علامات جيدة.

ويرى خبراء أن تصريحات المسؤولين الأمريكيين المتفائلة هي محاولة منهم لكبح جماح أسعار النفط ومنعها من الارتفاع بشكل أكبر.

