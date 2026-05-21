عودة 20 بحارا ايرانيا الى البلاد بعد جهود دبلوماسية ناجحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سفير إيران لدى باكستان قال: أُعرب عن خالص تقديري للجهود الإنسانية والإنسانية التي بذلتها الحكومة الباكستانية الموقرة في سبيل إطلاق سراح عشرين بحارًا إيرانيًا كانوا في وضع حرج جراء احتجاز سفينتهم في المياه السنغافورية.

واضاف: في هذا الصدد، أتقدم بالشكر الجزيل للجهود الدؤوبة التي بذلها رئيس الوزراء ووزارة الخارجية الباكستانية، ولا سيما نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، والمؤسسات الأخرى ذات الصلة.

وصرح: بعد جهود دبلوماسية، نُقل هؤلاء البحارة من سنغافورة إلى إسلام آباد، وعادوا إلى وطنهم الحبيب قبل ساعات قليلة.

وكان هؤلاء البحارة قد انتقلوا الاسبوع الماضي ومعهم 11 من افراد الطاقم الباكستاني الى اسلام اباد وتم الافراج عنهم بفضل المشاورات المكثفة التي اجراها وزير الخارجية عباس عراقجي مع نظيره الباكستاني والسنغافوري.

وكان مساعد رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان قد اعلن الجمعة الماضية عن نجاح عملية اعادة 20 بحارا ايرانيا و 11 من افراد الطاقم الباكستاني، وان هؤلاء انتقلوا يوم الجمعة من تايلاند الى اسلام اباد.