قائد الجيش الباكستاني يلتقي عراقجي في طهران

أفادت وكالة مهر الدولية للأنباء بأن المشير عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني، الذي يزور طهران بهدف التشاور وتبادل وجهات النظر مع مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التقى يوم أمس مع السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني.

وفي هذا اللقاء الذي استمر حتى وقت متأخر من الليل، تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع تصعيد التوترات وإنهاء الحرب المفروضة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني ضد إيران، وكذلك سبل تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا.

*الصورة أرشيفية*

