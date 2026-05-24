  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٩:٤٤ ص

هجوم انتحاري في "كويته" الباكستانية يسفر عن 8 قتلى و30 جريحاً

هجوم انتحاري في "كويته" الباكستانية يسفر عن 8 قتلى و30 جريحاً

هز انفجار قوي مدينة كويته الباكستانية، بالقرب من مركز أمني يطل على محطة القطار، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مصادر طبية أفادت بنقل 8 جثث من موقع الحادث، وإصابة 30 شخصاً آخرين بجروح.

ولم تتبن أي جهة مسؤولية الانفجار الذي وقع صباح اليوم في مدينة كويتا حتى الآن.

*الصورة أرشيفية*

/انتهى/

رمز الخبر 1971075

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات