وزير الداخلية السعودي يؤكد تعبئة كافة الامكانات لخدمة حجاج ايران والعالم الاسلامي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن وزير الداخلية السعودي في اللقاء عن الجهوزية الكاملة لحكومة خادم الحرمين الشريفين لاقامة مناسك الحج بشكل آمن و منتظم واكد ان جميع الامكانات الانسانية والفنية والتنفيذية للعربية السعودية كرست لخدمة زوار بيت الله الحرام من ارجاء العالم.

اما رئيس مؤسسة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان فقد اشاد في اللقاء باجراءات الحكومة السعودية واستعداداتها لاستضافة زوار بيت الله الحرام معتبرا ان مستوى الخدمات والتنظيم والتخطيط لموسم الحج بانه جدير بالاهتمام.

واعرب عن تقديره للتعاون والتنسيق الحاصل في مجال اسداء الخدمة للحجاج الايرانيين.

وحضر اللقاء عدد من مسؤولي وزارة الداخلية السعودية واللجنة العليا للحج.