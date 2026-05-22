بقائي: تدمير معهد باستور الإيراني يشكل تهديداً للأمن الصحي الإقليمي

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي نشر على صفحته في إحدى منصات التواصل الاجتماعي مقتطفات من تقرير لمجلة "لانسيت" الطبية حول الأضرار التي لحقت بمعهد باستور الإيراني نتيجة الهجمات الأمريكية والصهيونية على هذا المعهد، وكتب: "حذّرت مجلة لانسيت الطبية المرموقة من أن الضرر الذي لحق بمعهد باستور الإيراني نتيجة الهجمات الأمريكية والصهيونية، قد عرّض الأمن الصحي للمنطقة بأسرها للخطر. وكتبت لانسيت في تقريرها: لقد كان معهد باستور الإيراني لأكثر من مائة عام أحد الركائز الأساسية للنظام الصحي في البلاد. وقد لعب هذا المعهد دوراً أساسياً في إنتاج وتطوير اللقاحات، والخدمات المخبرية المرجعية، وتشخيص الأمراض، ومراقبة الأمراض المعدية والوبائية مثل كورونا، والكوليرا، وداء الكلب، والحصبة، والسل، والإيدز، والتهاب الكبد الفيروسي. إن الضرر الذي لحق بهذا المعهد ليس مجرد خسارة رمزية، بل هو تهديد خطير وفوري للصحة العامة. [...] هذه المسألة لا تقتصر على إيران فقط، بل يمكن أن تؤثر على الصحة العامة في المنطقة بأسرها".

وتابع بقائي: "إن الهجوم على مركز علمي وصحي يعود تاريخه إلى أكثر من قرن، ليس مجرد هجوم على مبنى، بل هو اعتداء على الحق في الصحة، والحق في الاستفادة من المعرفة، والحق في الحياة للشعب الإيراني. إن الهجوم الأمريكي والإسرائيلي على معهد باستور الإيراني هو مثال واضح على جريمة حرب، ويجب محاسبة مرتكبيه ومعاقبتهم".

