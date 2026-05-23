اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ورئيس إقليم كردستان العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الإيراني، السيد عباس عراقجي، ورئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، خلال اتصال هاتفي، قضايا ذات اهتمام مشترك، من بينها العلاقات الثنائية بين إيران والعراق والتطورات الإقليمية.

وتناول الاتصال العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإقليم كردستان، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التنسيق للحفاظ على أمن الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب، وتبادل وجهات النظر.

كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول التطورات الإقليمية وأهمية جهود دول المنطقة لتعزيز الأمن الداخلي في الإقليم.

