٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٩:٠٨ ص

باراك: بعد عامين ونصف من الحرب، لم تُهزم حماس ولا حزب الله ولا إيران

انتقد رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق أداء حكومة نتنياهو على جبهات القتال، مؤكداً أن تل أبيب فشلت في تحقيق أهدافها.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة "الميادين"، أن إيهود باراك، رئيس وزراء الكيان الصهيوني الأسبق، شدد على أنه "بعد عامين ونصف، لا يزال حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والنظام الحاكم في إيران قائمين ولم ينهاروا".

وأضاف باراك: "إن فراغ شعارات مثل 'النصر المطلق' و'لقد دمرناهم لأجيال' هو أمر خسيس ومضر".

وكان إيهود باراك قد وصف نتنياهو سابقاً بأنه "حيوان وقع في الفخ"، محذراً من أنه "سيفعل أي شيء للهروب من أزماته القضائية والسياسية".

وأوضح باراك: "إذا تأكد نتنياهو من هزيمته قبل أيام من الانتخابات، فقد يفتح جبهة جديدة ضد إيران أو غزة أو الضفة الغربية، ليعلن حالة الطوارئ ويؤجل الانتخابات لمدة 6 أشهر".

You are replying to: .
