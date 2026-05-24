  1. إيران
  2. المجتمع
٢٤‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٩:٠١ ص

غريب آبادي: "خرمشهر" رمز لانتصار الإرادة الوطنية على العدوان

غريب آبادي: "خرمشهر" رمز لانتصار الإرادة الوطنية على العدوان

كتب نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية أن تحریر خرمشهر یمثل رمزاً لانتصار الإرادة الوطنية على عدوان بدأ بحسابات القوى الداعمة للمعتدي، لكنه فشل أمام إيمان وصمود واعتماد الشعب الإيراني العظيم على ذاته.

أفادت وكالة مهر للأنباء أن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كتب على منصة افتراضية: "إن الثالث من خرداد (24 مايو)، ذكرى تحرير خرمشهر، يذكرنا بحقيقة خالدة في تاريخ إيران؛ حقيقة ترتبط أيضاً بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة: أن الأمة التي تقع ضحية للعدوان والاحتلال، لها الحق الأصيل في الدفاع المشروع عن نفسها لحماية أراضيها واستقلالها وكرامتها".

وأضاف غريب آبادي: "كانت خرمشهر رمزاً لانتصار الإرادة الوطنية على عدوان بدأ بحسابات القوى الداعمة للمعتدي، لكنه فشل أمام إيمان وصمود واعتماد الشعب الإيراني العظيم على ذاته".

وتابع المسؤول: "اليوم أيضاً، تواصل إيران اتباع المنطق نفسه: السلمية المقترنة بالقوة، والدبلوماسية مع الكرامة، والدفاع الحازم عن السلامة الإقليمية والاستقلال وحقوق شعب وبلادنا العزيزة إيران".

/انتهى/

رمز الخبر 1971069

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات