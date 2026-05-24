غريب آبادي: "خرمشهر" رمز لانتصار الإرادة الوطنية على العدوان

أفادت وكالة مهر للأنباء أن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كتب على منصة افتراضية: "إن الثالث من خرداد (24 مايو)، ذكرى تحرير خرمشهر، يذكرنا بحقيقة خالدة في تاريخ إيران؛ حقيقة ترتبط أيضاً بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة: أن الأمة التي تقع ضحية للعدوان والاحتلال، لها الحق الأصيل في الدفاع المشروع عن نفسها لحماية أراضيها واستقلالها وكرامتها".

وأضاف غريب آبادي: "كانت خرمشهر رمزاً لانتصار الإرادة الوطنية على عدوان بدأ بحسابات القوى الداعمة للمعتدي، لكنه فشل أمام إيمان وصمود واعتماد الشعب الإيراني العظيم على ذاته".

وتابع المسؤول: "اليوم أيضاً، تواصل إيران اتباع المنطق نفسه: السلمية المقترنة بالقوة، والدبلوماسية مع الكرامة، والدفاع الحازم عن السلامة الإقليمية والاستقلال وحقوق شعب وبلادنا العزيزة إيران".

