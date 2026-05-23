استئناف الرحلات الجوية في مطار الأهواز رسمياً اعتباراً من 24 مايو

أفادت وكالة مهر للأنباء أن سيد مهدي رزاز قال صباح اليوم السبت في لقاء مع الصحفيين: "مع اكتمال عمليات إصلاح مدرج المطار الذي تضرر من هجمات العدو الصهيوني – الأمريكي، ستُجرى أول رحلة جوية يوم السبت 23 مايو، لكن الرحلات ستبدأ رسمياً اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو".

وأضاف رزاز، في معرض حديثه عن تحديد أولويات الوجهات: "تأتي رحلات مسار الأهواز – مشهد المقدسة والأهواز – طهران في مقدمة الأولويات، وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من المسؤولين في الدفاع الجوي والجهات الوطنية، نسعى لتوسيع الرحلات الجوية إلى وجهات المحافظات الأخرى".

يُذكر أن مطار الأهواز الدولي "الشهيد قاسم سليماني"، الذي يمتلك مدرجاً للإقلاع والهبوط بطول 3400 متر، تعرض خلال الأحداث الأخيرة لهجمات جوية للعدو على خمس مراحل، مما أدى إلى تضرر جزء من المدرج، وتدمير خمس طائرات ركاب، واستهداف مركز الرادار في المطار.

