الجيش الايراني على أهبة الاستعداد لمواجهة حازمة وشاملة لأي تهديد أو عدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انه بمناسبة الرابع والعشرين من مايو، او يوم الثالث من شهر خرداد في التقويم الشمسي الايراني ذكرى تحرير خرمشهر من احتلال نظام البعث العراقي البائد، أصدر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانًا، يُحيي فيه ذكرى هذا اليوم، واصفًا إياه برمز للمقاومة ووحدة الشعب الإيراني، ومؤكدًا استعداد الجيش لمواجهة أي توغل من جانب الأعداء.

ونص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

«یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ ینْصُرْکمْ وَ یثَبِّتْ أَقْدامَکمْ»

يُمثل الثالث من خرداد، ذكرى تحرير خرمشهر البطل، تجليًا للإرادة الإلهية، ورمزًا للوحدة الوطنية، ومقاومةً شجاعةً من الشعب الإيراني العظيم ضد عدوان الأعداء وتجاوزاتهم؛ يومٌ عظيمٌ سُجّل في تاريخ إيران المجيد كنقطة تحول حاسمة في رفع راية الشرف والاستقلال والسيادة الوطنية، وبرهن على نصر الله تعالى الدائم لأنصار الحق.

كان فتح خرمشهر ثمرة إيمان راسخ، ونضال صادق، وتضحية لا مثيل لها من أبناء هذه الأرض، الذين استطاعوا، باتباعهم القيادة الإلهية للإمام الخميني (رضي الله عنه) وتوكلهم على قدرة الله الأزلية، أن يُحطموا معادلة العدو، وأن يُظهروا للعالم صمود الشعب الإيراني وقوته.

إن الأمة الإيرانية النبيلة وقواتها المسلحة، ولا سيما جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية الباسل والمخلص، على أهبة الاستعداد واليقظة اليوم، مستلهمين روح الجهاد، ومستفيدين من الخبرات الثمينة للدفاع المقدس، ومن الحروب الجبانة المفروضة التي استمرت 12 و40 يومًا، وفقًا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، لمواجهة الأعداء. ولا شك أن استمرار مسيرة الشرف والكرامة والاستقلال إنما هو ثمرة نضال وتضحيات ودماء الشهداء الأبطال، ولا سيما شهيد قائد الأمة، شهيد قائد الثورة الإسلامية (رحمه الله)، وسيد شهداء القوات المسلحة، الشهيد الفريق عبد الرحيم موسوي، الذين مهدوا درب الشرف والمقاومة للأجيال القادمة بتضحياتهم الجليلة. إن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المتمسك بمبادئ القادة العظام الشهداء، وبتوجيهات قائد الثورة الإسلامية (حفظه الله)، قد استعد بعزيمة راسخة وإرادة لا تلين لمواجهة أي تهديد أو عدوان من الأعداء بشكل حاسم وشامل.

وإن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ يحيي ذكرى الثالث من خرداد، واسم وذكرى بطل خرمشهر، يُكرم ذكرى جميع الشهداء والمحاربين القدامى والأبطال، ويؤكد على مواصلة مسيرتهم النيرة في سبيل حماية استقلال وأمن وسلطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

