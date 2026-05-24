قاليباف: لا يمكن لأي جلاد أن يقف في وجه جنود إيران المؤمنين

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن نص الرسالة جاء كالتالي:

"طلوع فجر الثالث من خرداد (24 مايو) يذكرنا ببسالة مجاهدين طارحوا الشيطان صرعاً، وانتصفوا لخرمشهر العزيز من حنجرة مجرم مثل صدام ونظام البعث. إنه يوم عظيم رأى فيه العالم بعينيه قوة إرادة جنود الإمام الخميني الكبير (رضوان الله عليه) وسجل التاريخ شجاعتهم الفريدة.

مجاهدون أشداء مثل الشهيد أحمد كاظمي والشهيد علي صياد شيرازي، الذين جعلوا المستحيل ممكناً، وعلمونا أنه لا يستطيع أي جلاد أن يقف في وجه جنود إيران المحبين والمؤمنين، وأن المجاهد الذي يتقن التخطيط والتوكل والشجاعة، ستكون يد الله الرحمن على كتفه ولن يقبل بالجمود.

واليوم أيضاً، جنود قائد الثورة الرشيد، حضرت آية الله السيد مجتبى الخامنئي (حفظه الله تعالى)، الذين تربوا في مدرسة إمامهم الشهيد، يبهتون العالم ببسالتهم ويحيون ذكرى قادة فتح خرمشهر العزيز. إنهم شباب يذكرون بـ "خرازي" و"همت" و"باقري" و"باكري" و"سليماني" وآلاف الأبطال الآخرين في هذا الوطن. شباب خرجوا من صميم الأمة، ويمثلون إخوانهم وأخواتهم في الشوارع في ساحة المعركة.

بالتأكيد، إن الثالث من خرداد هو بداية لبطولات لا تضاهى للمقاتلين الإيرانيين، أولئك المقاتلين الذين، كما قال قائد الأمة، حضرت آية الله العظمى الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي: "أمامهم خرمشهرات" وقد أغلق الله تعالى عليهم طريق الهزيمة. مقاتلون علموا العالم أن الفخر والعزة يكونان حليف أمة تمتلك الإيمان والإرادة والغيرة والشجاعة إلى جانب التخصص والاجتهاد، ومثل هذه الأمة لن تذوق أبداً طعم الهزيمة.

أحتفل بهذا اليوم العظيم والمصيري والمفعم بالفخر، الذي يصادف هذا العام ذكرى استشهاد إمام العلوم، الإمام محمد الباقر (عليه السلام)، وأتوجه بالتحية إلى الشعب الإيراني الشريف، وإلى الروح العالية لجميع القادة والمقاتلين والمجاهدين الذين سجلوا هذا الفخر في كل ميدان، وأسأل الله تعالى أن يستجيب دعوة ولي الله الأعظم (أرواحنا فداه) للأمة الإيرانية العظيمة."

محمد باقر قاليباف

رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني

/انتهى/