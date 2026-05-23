٢٣‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٢:١٦ م

الرئيس الايراني يستقبل قائد الجيش الباكستاني

التقى قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى رئيس أركان وقائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ظهر اليوم السبت.

وناقش الجانبان خلال اللقاء احدث التطورات بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة لانهاء الحرب والقضايا المرتبطة به.

وصل المشير عاصم منيسر مساء امس الجمعة الى طهران في اطار جهود باكستان للوساطة بين ايران والولايات المتحدة.

والتقي قائد الجيش الايراني منذ وصوله الى طهران مع السلطات الايرانية بمن فيهم وزير الخارجية ورئيس مجلس الشورى الاسلامي و رئيس الجمهورية.

جواد ماستری فراهانی

