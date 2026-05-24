تداعيات فشل الطائرات الأمريكية المسيرة في سماء إيران

وكالة مهر للأنباء: ووفقًا للتقرير، تمكنت إيران من تدمير أكثر من 24 طائرة مسيرة من طراز MQ-9 Reaper، وهي طائرات تُعدّ الركيزة الأساسية لعمليات الاستطلاع والهجوم الأمريكية في المنطقة. وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي أُسقطت بلغ 30 طائرة، وهو رقم يعادل خسائر مباشرة للجيش الأمريكي تُقدّر بنحو مليار دولار. وبالنظر إلى أن تكلفة إنتاج كل طائرة من هذه الطائرات تبلغ حوالي 30 مليون دولار، وأن عملية استبدالها معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً، فإن هذا الحادث لا يُعدّ مجرد خسارة مالية، بل ضربة استراتيجية لقدرات واشنطن العملياتية ومصداقيتها العسكرية.

كان من المفترض أن يكون الغزو الأمريكي لإيران استعراضًا للتفوق العسكري المطلق لواشنطن؛ حرب خاطفة كان من شأنها إضعاف منظومة الردع الإيرانية في غضون أيام، وتغيير موازين القوى في المنطقة لصالح الولايات المتحدة وحلفائها. لكن ما حدث فعلياً كان مختلفاً تماماً عن حسابات البيت الأبيض الأولية. لم تكتفِ إيران بعدم التراجع عن مواقعها، بل إن الصراع المطوّل وارتفاع تكاليف العمليات الميدانية خلقا ظروفاً تصفها العديد من وسائل الإعلام الغربية الآن بأنها "فشل استراتيجي" للولايات المتحدة.

لسنوات، عُرفت طائرات MQ-9 Reaper المسيّرة كرمز للتفوق التكنولوجي العسكري الأمريكي. وبفضل قدراتها المتقدمة في الاستطلاع والاعتراض والضربات الدقيقة، لعبت هذه الطائرات دوراً محورياً في حروب أفغانستان والعراق وسوريا، والعديد من العمليات الأمريكية الأخرى في الخارج. لطالما سعت واشنطن إلى تقديم هذه المعدات كرمز للحرب الحديثة والقدرة على التحكم في ساحة المعركة عن بُعد. لكن إسقاط إيران لهذه الطائرات على نطاق واسع قد شكّل تحدياً خطيراً لهذه الصورة.

الأهم من الخسائر المالية بحد ذاتها هو الرسالة السياسية والعسكرية لهذا الحادث. فقد استثمرت الولايات المتحدة بكثافة في الحرب القائمة على التكنولوجيا والتفوق الجوي في السنوات الأخيرة. كانت فكرة البنتاغون الأصلية هي أن الاعتماد على الأنظمة المتقدمة من شأنه أن يقلل الخسائر البشرية للحرب ويُمكّن من ممارسة القوة عن بُعد. إلا أن التجارب الحديثة أظهرت أن حتى أحدث المعدات الأمريكية عُرضة لهجمات شبكة الدفاع الإيرانية.

في السنوات الأخيرة، ركزت إيران جزءًا كبيرًا من قدراتها الدفاعية على تطوير أنظمة الدفاع، والحرب الإلكترونية، ومواجهة التهديدات الجوية. قلل العديد من المحللين الغربيين من شأن هذه القدرات، لكن الحرب الأخيرة أظهرت أن البنية الدفاعية الإيرانية لا تقتصر قدرتها على تحديد الأهداف المتقدمة واعتراضها فحسب، بل تتعداها إلى القدرة على التصدي لها بفعالية. ويشير إسقاط الطائرات الأمريكية المُسيّرة تباعًا، ولا سيما تلك التي تُعتبر أهم أدوات الاستخبارات والهجوم الأمريكية، إلى تغير موازين القوى في المنطقة.

وهذا الأمر مهم أيضًا من منظور آخر. ففي العديد من حروب العقدين الماضيين، دفعت الولايات المتحدة ثمنًا محدودًا بفضل تفوقها الجوي المطلق وضعف أنظمة الدفاع لدى الخصوم. لكن في الحرب مع إيران، واجهت واشنطن للمرة الأولى خصمًا قادرًا على تعطيل العمليات الجوية والاستخباراتية الأمريكية بشكل خطير. ولهذا السبب، فإن تدمير طائرات ريبر بدون طيار ليس مجرد حدث تكتيكي، بل هو علامة على التآكل التدريجي للردع العسكري الأمريكي.

أدى استمرار الحرب إلى تفاقم الأزمة. فقد اعتقدت إدارة ترامب في البداية أن الضغط العسكري والضربات السريعة كفيلان بإجبار طهران على التراجع، إلا أن استمرار الصراع أظهر أن إيران لا تملك القدرة على المقاومة طويلة الأمد فحسب، بل قادرة أيضاً على إلحاق خسائر فادحة بالطرف الآخر. وقد تسبب هذا في تحول الحرب، التي كان من المفترض أن تكون عملية محدودة وقصيرة، تدريجياً إلى حرب استنزاف.

في ظل هذه الظروف، تكتسب الخسائر العسكرية الأمريكية أهمية بالغة. فتدمير جزء من مخزون الطائرات الأمريكية المسيّرة لا يعني مجرد خسارة بعض المعدات العسكرية، بل يؤثر أيضاً على القدرة العملياتية للجيش الأمريكي في مناطق أخرى من العالم. تلعب طائرات MQ-9 المسيّرة دوراً هاماً في العديد من مهام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا وحتى أوروبا الشرقية، وقد يؤثر تقليص عددها على خطط واشنطن العملياتية على مستوى العالم.

علاوة على ذلك، فإن استبدال هذه المعدات ليس بالأمر السهل. إذ يتطلب إنتاج الطائرات المسيّرة المتطورة سلسلة معقدة من التقنيات والمكونات وميزانيات عسكرية ضخمة. في ظلّ الظروف الراهنة التي تواجه فيها الولايات المتحدة ضغوطًا اقتصادية، وديونًا ضخمة، ونزاعات سياسية داخلية، قد تُشكّل تكاليف الحرب المتزايدة تحديًا خطيرًا لإدارة ترامب، لا سيما وأنّ الرأي العام الأمريكي شديد الحساسية تجاه الدخول في حروب جديدة في الشرق الأوسط.

داخل الولايات المتحدة، بدأت تثار تساؤلات جدية حول أهداف هذه الحرب ونتائجها. يتساءل النقاد: ما المبرر لاستمرار هذه الحرب إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال عاجزة عن تحقيق أهدافها رغم امتلاكها لأحدث التقنيات العسكرية؟ يزداد هذا التساؤل خطورةً مع تزايد وضوح التكاليف المالية للحرب. فقد أدّى تدمير عشرات الطائرات المسيّرة المتطورة، وإنفاق مليارات الدولارات على العمليات العسكرية، وتزايد انعدام الأمن في المنطقة، إلى زيادة الضغط السياسي على البيت الأبيض.

من جهة أخرى، تحمل هذه التطورات رسالةً مهمةً لحلفاء أمريكا الإقليميين. فقد اعتمدت دول الخليج الفارسي، وكذلك إسرائيل، على القوة العسكرية الأمريكية كرادع رئيسي لسنوات. لكنهم يدركون الآن أن حتى المعدات الأمريكية المتطورة ليست بمنأى عن إيران. قد تُغيّر هذه القضية نظرة دول المنطقة إلى مستقبل الأمن في الشرق الأوسط، دافعةً إياها نحو سياسات أكثر حذرًا، بل وتوسيع علاقاتها مع طهران.

وعلى الصعيد الدولي، قد يكون لضعف الطائرات الأمريكية المسيّرة عواقب وخيمة. فالولايات المتحدة من أكبر مُصدّري التكنولوجيا العسكرية في العالم، وتحافظ على جزء كبير من نفوذها من خلال مبيعات الأسلحة واستعراضات التفوق العسكري. وعندما تُسقط أحدث طائراتها المسيّرة في حرب إقليمية واسعة النطاق، ستؤثر هذه القضية أيضًا على مصداقية الأسلحة الأمريكية.

في الوقت نفسه، تسعى إيران إلى استغلال هذه التطورات لتعزيز موقعها السياسي والعسكري. ويُعتبر إظهار القدرة على مواجهة التقنيات الأمريكية المتقدمة إنجازًا دعائيًا واستراتيجيًا هامًا لطهران. ولا تؤثر هذه القضية على المعادلات الإقليمية فحسب، بل قد تؤثر أيضًا على نظرة الفاعلين الدوليين إلى القدرات الدفاعية الإيرانية.

وفي نهاية المطاف، أصبحت الحرب التي كان من المفترض أن تكون استعراضًا للقوة والردع الأمريكيين مسرحًا لكشف حدود تلك القوة. إن تدمير طائرات "ريبر" المسيّرة، وتزايد التكاليف المالية، وعجز واشنطن عن تحقيق أهدافها المعلنة، كلها مؤشرات على أن استراتيجية الضغط العسكري على إيران تواجه تحديات جسيمة. وتجد إدارة ترامب نفسها الآن في موقفٍ قد يُكبّد فيه استمرار الحرب الولايات المتحدة تكاليف باهظة، بينما يعني إنهاؤها دون نتيجة واضحة قبول هزيمة سياسية واستراتيجية.

لهذا السبب، فإن ما يجري على أرض الواقع اليوم ليس مجرد صراع عسكري، بل هو اختبار لمكانة أمريكا العالمية ومصداقية استراتيجيتها العسكرية؛ اختبارٌ قد تؤثر نتائجه على موازين القوى المستقبلية في الشرق الأوسط، بل وحتى خارجه.