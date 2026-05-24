استهداف طائرة مسيرة صهيونية في سماء هرمزكان

وكالة مهر للأنباء، انها أسقطت نيران الدفاع الجوي التابعة للجيش هذه الطائرة المسيرة الصهيونية، التي كانت تقوم بمهام التجسس والاستطلاع.

وتُعدّ طائرة "أوربيتر" المسيرة طائرةً مُتخفيةً عن الرادار، وقد استُهدفت بنظام خاص لم تُفصح عنه السلطات في منطقة العمليات الدفاعية الجنوبية الشرقية للبلاد، والمتمركزة في بندر عباس، والتي أكدت أن هذا النظام يمنع أي طائرة مسيرة مُتخفية عن الرادار من اختراق سماء منطقة العمليات، الممتدة من الخليج الفارسي والجزر إلى كامل المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد.

كما تم اكتشاف حطام طائرة "أوربيتر" المسيرة المُدمرة بالتعاون مع أسطول فرج البحري في هرمزكان.

