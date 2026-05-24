الأدميرال سياري: طريق نجاح البلاد يمر عبر درب الشهداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش مراسم إحياء ذكرى شهداء حرب رمضان، التي أقيمت مساء الأحد في مصلى الإمام الخميني (رحمه الله)، تحدث الأدميرال حبيب الله سياري إلى مراسل وكالة مهر، مشيرًا إلى مكانة الشهداء في إنجازات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قائلاً: "نؤمن بأن كل ما نملكه اليوم هو بفضل دماء الشهداء. فمنذ فجر الثورة الإسلامية، كان كل نجاح وإنجاز حققناه في مختلف المجالات ثمرة تضحيات الشهداء وتفانيهم وتضحياتهم".

وأضاف: "إننا نؤمن إيمانًا راسخًا بأن مسيرة تقدم الوطن وقوته لا تنفصل عن مسيرة الشهداء. لقد رسم الشهداء، باختيارهم الواعي، مسارًا نراه اليوم نموذجًا مستدامًا، ونحن نعتبر أنفسنا ملزمين بمواصلة هذا المسار.

وشدد الأدميرال سياري على ضرورة مواصلة هذا المسار، قائلاً: "نؤمن إيمانًا راسخًا بأن السبيل الوحيد لنجاح الوطن في مختلف المجالات، من الحفاظ على وحدة أراضيه إلى صون الثورة الإسلامية والأمن القومي، هو مواصلة مسيرة الشهداء. لقد بُني هذا المسار على أساس الإيمان والتضحية والمقاومة، وأي نجاح في المستقبل سيعتمد أيضًا على التمسك بهذه المبادئ".

