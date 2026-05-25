منتخب إيران للجودو يحقق وصافة كأس أفريقيا

أفادت وكالة مهر للأنباء، وشارك المنتخب الوطني الإيراني للجودو في بطولة كأس أفريقيا بقيادة أيوب رستمي، وفاز بثلاث ميداليات ذهبية من قبل إلياس برهيزكار وأمير عباس جوبان وسبحان حكيمي.

ففي فئة وزن تحت 81 كغم، حصد الیاس برهيزکار الميدالية الذهبية بعد تغلبه في المباراة النهائية على منافسه الكندي.

وفي فئة وزن تحت 90 كغم، فاز أمير عباس جوبان على ممثل البلد المضيف في المباراة النهائية، وحصد الميدالية الذهبية للبطولة.

وفي فئة الناشئين، نجح سبحان حكيمي في إحراز الميدالية الذهبية في فئة وزن تحت 81 كغم.

