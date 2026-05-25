٢٥‏/٠٥‏/٢٠٢٦، ٩:٣٩ ص

منتخب إيران للجودو يحقق وصافة كأس أفريقيا

تمكن منتخب إيران الوطني للجودو، الذي شارك في منافسات كأس أفريقيا بالجزائر بثلاثة لاعبين فقط، من احتلال مركز الوصافة بعدما حصد ثلاث ميداليات ذهبية، متفوقاً بذلك على منتخب روسيا في الترتيب النهائي للبطولة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، وشارك المنتخب الوطني الإيراني للجودو في بطولة كأس أفريقيا بقيادة أيوب رستمي، وفاز بثلاث ميداليات ذهبية من قبل إلياس برهيزكار وأمير عباس جوبان وسبحان حكيمي.

ففي فئة وزن تحت 81 كغم، حصد الیاس برهيزکار الميدالية الذهبية بعد تغلبه في المباراة النهائية على منافسه الكندي.

وفي فئة وزن تحت 90 كغم، فاز أمير عباس جوبان على ممثل البلد المضيف في المباراة النهائية، وحصد الميدالية الذهبية للبطولة.

وفي فئة الناشئين، نجح سبحان حكيمي في إحراز الميدالية الذهبية في فئة وزن تحت 81 كغم.

You are replying to: .
captcha
