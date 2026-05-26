الحرس الثوري: نحتفظ بحقنا في الرد على أي خرق لوقف إطلاق النار بشكل حاسم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر مكتب العلاقات العامة بالحرس الثوري الإيراني بيانًا أعلن فيه رصد واعتراض طائرة مسيرة من طراز MQ9، وطائرة مسيرة من طراز RQ4، وطائرة مقاتلة من طراز F35، وأشار إلى أن الحرس الثوري قد حذر من أي خرق لوقف إطلاق النار من جانب الجيش الأمريكي المعتدي، ويرى أن حقه في الرد بالمثل حق مشروع ومؤكد.

وجاء في البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

دخل الجيش الأمريكي الإرهابي في منطقة الخليج الفارسي المجال الجوي الإيراني، مواصلًا بذلك مغامراته التدخلية في المنطقة وسلوكه العدواني. وقد رصدت وحدات الدفاع التابعة للحرس الثوري، دفاعًا عن وحدة أراضي البلاد، طائرة مسيرة من طراز MQ9 وأسقطتها بعد رصد استخباراتي دقيق.

كما أطلق الحرس الثوري النار على طائرة مسيرة من طراز RQ4 وطائرة مقاتلة من طراز F35 كانت تحاول التوغل، مما أجبرهما على الفرار ومغادرة الأراضي الإيرانية. وقد حذر الحرس الثوري من أي انتهاك لوقف إطلاق النار من جانب الجيش الأمريكي الغازي، ويؤكد أن حقه في الرد بالمثل حق مشروع وحتمي.

