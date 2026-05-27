خطيب جمعة طهران: سیدفن حلم الأعداء لإرهاق الشعب الإيراني في القبور

وأفادت وكالة مهر للأنباء دعا آية الله السيد أحمد خاتمي، في خطبة عيد الأضحى التي ألقاها بحضور المصلين في جامعة طهران، الشعب إلى التقوى، وقال: إن أسمى معاني الدين هي التقوى، ولا شيء أسمى منها، لأنها كالدم الذي يجري في جسد الدين.

وصف إمام صلاة عيد الأضحى هذا العصر من التقوى بالصمود والمثابرة في سبيل الحق والعدل، وقال: إن ما فعله الشعب في الليالي السبع والثمانين الماضية، وما سيفعله حتى النصر النهائي، هو مثال واضح على التقوى.

وصرح خاتمي: "يتمنى الأعداء إرهاقكم يا شعب إيران، وبعون الله سيحملونه معهم إلى قبورهم؛ هذه الأمة ستتعب التعب، لكنها لن تتعب".

ثم استشهد آية الله خاتمي بحديث عن النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) قال فيه: "من خضع للذل فليس منا"، وأوضح: إن قبول الذل ليس فقط مكروهًا، بل هو قمة الرذيلة. أعداؤكم، وخاصة سكان ذلك القصر الأسود، الذي يُسمى زورًا "البيت الأبيض"، يتمنون ذل هذه الأمة؛ لكنهم سيحملون هذه الأمنية معهم إلى قبورهم.

أوضح قائلاً: لطالما لجأ العدو إلى الخداع والأكاذيب في المفاوضات (في الجولتين الأولى والثانية). إن رواية العدو لا تدور حول المفاوضات، بل حول استسلام الشعب الإيراني؛ وكما قال قائد الثورة الإسلامية في رسالته الأخيرة إلى الحجاج: "لقد خذل الشعب الإيراني العدو في استسلام هذه الحدود وهذه الأرض". وأشار إمام صلاة عيد الأضحى إلى أن: الحضور الحاشد والمتواصل للشعب، حتى على مدار 87 ليلة، هو مثال واضح على المقاومة؛ ظاهرة فريدة لا تقتصر على طهران فحسب، بل تشمل جميع أنحاء البلاد. وعليه، فإن ما هو مخزٍ، ونسأل الله أن يجنبنا إياه، هو الاستسلام للعدو، وهو أمر لن يحدث أبدًا. أنتم أمة فاضلة، وستبقون كذلك.