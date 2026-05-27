رسالة تهنئة من قاليباف إلى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية

وأفادت وكالة أنباء مهر، أكد رئيس المجلس في رسالته التهنئة لرؤساء برلمانات الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أن تعزيز مناخ التعاون من أجل تقوية الدول الإسلامية دون تدخل خارجي يُسهم بشكل فعّال في حل الأزمات الإقليمية.



نص رسالة محمد باقر قاليباف كالتالي:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أتقدم إليكم بأحر التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، عيد التضحية والإخلاص والعبادة. في هذا العيد الإسلامي العظيم، يمر العالم الإسلامي والأمة الإيرانية بفترة عدوان إجرامي من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. في هذه الجريمة، استشهد عدد كبير من أبناء وطننا، بمن فيهم أطفال المدارس، وخاصة قائد الثورة الإسلامية، حضرة آية الله العظمى الإمام الخامنئي. هذا الشهيد الجليل، الذي كان داعية للوحدة في العالم الإسلامي ومدافعًا عن الشعب الفلسطيني المظلوم، كان دائمًا ما ينصح الشعب الإيراني بمصادقة جيرانه، والتآخي مع المناضلين من أجل الحرية والمسلمين، والصمود في وجه الظلم والاستبداد، انطلاقًا من المبادئ الدينية. وعلى هذا الأساس، ألحق الشعب الإيراني هزيمة نكراء على الاعداء " لقد واجه المعتدون أربعين يومًا من الصراع العسكري المباشر الذي شهده العالم. إن النصر الاستراتيجي لإيران الإسلامية في هذه الحرب قد وجّه رسالةً إلى مسلمي العالم مفادها أننا إذا وقفنا صفًا واحدًا متحدين ضد أعداء الإسلام، ولا سيما الكيان الصهيوني وأنصاره، فسننتصر.

وبناءً على ذلك، أؤكد أن تعزيز مناخ التعاون لتقوية الدول الإسلامية دون تدخل خارجي يُسهم إسهامًا فاعلًا في حل الأزمات الإقليمية.

وأنا على ثقة بأنه في ظل إرادة الدول الإسلامية ووحدتها وتماسكها، سنشهد نموّ الأمة الإسلامية العظيمة ونهضتها، وإرساء السلام والأمن في أرجاء الأمة الإسلامية.

محمد باقر قاليباف

رئيس مجلس الشورى الإسلامي