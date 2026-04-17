خطيب جمعة طهران: سر الانتصار في مواجهة العدو هو طاعة الشعب للولي الفقيه ويجب استمرار هذا الخط

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال آية الله السيد "خاتمي" في خطبتي صلاة جمعة طهران اليوم: ترامب، الذي هو عدو لنا،يكذب كثيراً. بل ربما يمكن القول إنه لا يوجد بين رؤساء الدول في العالم من هو أكثر منه كذبا.

وأضاف خطيب الجمعة في طهران: في التعامل مع العدو خلال فترة وقف إطلاق النار، وكما قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد مجتبى الخامنئي، الذي استخدم مصطلح "الصمت"، يجب مراعاة أمرين. أولاً، الثقة والتوكل على الله، وثانياً، وجود الشعب في الساحة أمر بالغ الأهمية.

وأکد: إن الشعب الإيراني خلال الأسابيع الستة الماضية، وباتباعه لقائد الثورة الإسلامية ودعما للقوات المسلحة بهدف إحباط مؤامرات العدو، كان حاضرا في الساحة كل ليلة، ويجب أن يستمر هذا الحضور حتى تحقيق النصر النهائي.

وتابع قائلا: ان النتيجة الثانية لهذه المقاومة، حولت ايران من قوة اقليمية الى قوة عالمية، واليوم فان مفتاح مضيق هرمز بيد ايران الاسلامية، بحيث اجبرت قوات الحرس الثوري بحزم بارجة حربية امريكية اقتربت من المضيق، على الانسحاب.

وقال آية الله خاتمي: ان هذا الحضور الشعبي يدل على انهيار هيبة امريكا الهشة

وفشل مخططات الضغوط، واليوم فان جبهة المقاومة اقوى من أ يوقت مضى

وعبر خطيب جمعة طهران المؤقت عن شكره للقوات المسلحة والشعب الايراني، وكذلك للشخصيات والدول التي لم تؤيد امريكا واسرائيل في حرب رمضان المفروضة.

كما اعرب عن شكره للوفد الايراني المفاوض الذي رفض مطالب امريكا المبالغة فيها ، وعبر عن امتنانه لمسؤولي البلادالذين لم يسمحوا لضغوط العدو ان تؤثر على معيشة المواطنين، وكذلك اعرب عن شكره للسلطة القضائية على تصديها لعملاء ومرتزقة العدو، وشكر وسائل الاعلام المقاوم لاسيما مؤسسة الاذاعة والتلفزيون، والمشاركين في حملة "فداء من اجل ايران" والذين بلغ عددهم اكثر من 26 مليون شخص.

واختتم خطيب جمعة طهران المؤقت معربا عن شكره لجبهة المقاومة التي تتكون من حزب الله وانصار الله والحشد الشعبي، واعرب عن تقديره للدول التي رفضت الحرب الامريكية العدوانية ومن بينها الصين وروسيا وايطاليا واسبانيا.

