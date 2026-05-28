استهداف قاعدة امريكية في المنطقة..الحرس الثوري: لن يمر اى عدوان دون رد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في أعقاب الاعتداء الذي شنه فجر اليوم الخميس الجيش الأمريكي المعتدي على موقع في ضواحي مطار بندر عباس اصدر الحرس الثوري الاسلامي بيانا جاء فيه:



بسم الله القاسم الجبارین



فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم



في أعقاب الاعتداء الذي شنه فجر اليوم الخميس الجيش الأمريكي المعتدي على موقع في ضواحي مطار بندر عباس ( جنوب البلاد) بواسطة مقذوفات جوية، تم استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها هذا العدوان عند الساعة 4:50.



ويعد هذا الرد إنذارا جادا ليعلم العدو أن العدوان لن يمر من دون رد، وفي حال تكراره فإن ردنا سيكون أشد حسما.



ويتحمل المعتدي مسؤولية ما يترتب على ذلك من عواقب.



وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.



