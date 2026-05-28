الخارجية الايرانية تدين انتهاك الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وتهديد ترامب لسلطنة عُمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشدة العدوان العسكري الأمريكي على مناطق في بندر عباس، والذي وقع فجر اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال العدوانية ضد وحدة أراضي إيران وسيادتها الوطنية تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن مجلس الأمن الدولي مُلزم بالوفاء بمسؤوليته القانونية لمحاسبة المعتدين الأمريكيين.

في إشارة إلى الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار من قِبل الولايات المتحدة، ولا سيما الهجوم على السفن التجارية في منطقة الخليج الفارسي ومياهه المفتوحة، فضلاً عن الغارات الجوية على المناطق الجنوبية من إيران خلال الأيام القليلة الماضية، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن سيادة إيران الوطنية ووحدة أراضيها وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

كما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الخطاب التهديدي للمسؤولين الأمريكيين ضد إيران وبعض الدول الأخرى في المنطقة، وأعرب عن تضامنه مع سلطنة عُمان الشقيقة الصديقة، قائلاً: إن التهديد بـ"تدمير" دولة عضو في الأمم المتحدة لطالما اضطلعت بدور بنّاء وفعّال ومسؤول في السلام والأمن الإقليميين، وبذلت جهودًا نبيلة في خدمة السلام والاستقرار الإقليميين كوسيط في العمليات الدبلوماسية لسنوات عديدة، لا يُعد انتهاكًا للمبدأ الأساسي المتمثل في حظر التهديد باستخدام القوة فحسب، بل هو أيضًا مؤشر خطير آخر على تطبيع الفوضى والتنمر في العلاقات الدولية.

