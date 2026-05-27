الرئيس بزشكيان:الحكومة مستعدة لإصلاح الإجراءات وإزالة المعوقات المتعلقة بالعملة الصعبة

وأفادت وكالة مهر للأنباء قال رئیس الجمهوریة خلال حضوره في اجتماع مع التجار والناشطين الاقتصاديين الیوم الأربعاء: إن الحكومة مستعدة لإصلاح الإجراءات وإزالة المعوقات المتعلقة بالعملة الصعبة، والمصارف، والجمارك والضرائب التي تواجه الناشطین الاقتصاديين.

وصرح الرئيس بزشكيان قائلاً: إن العبء الأكبر في هذه الحرب الاقتصادية يقع على عاتق رجال الأعمال والمنتجين والناشطين في القطاع الخاص؛ لذا فإن الحكومة عازمة على توفير الأرضية اللازمة لنشاط هذا القطاع بشكل مؤثر ومستدام، وإزالة المعوقات القائمة من مسار الأنشطة الاقتصادية لتعزيز قدرة البلاد على الصمود الاقتصادي.

وأضاف رئيس الجمهورية: العدو يسعى لإنهاك وإلحاق الضرر بالناشطين الاقتصاديين ورجال الأعمال االذين يقفون في طليعة هذه الحرب الاقتصادية، لكن الحكومة لن تسمح بانهيار القطاع الخاص، وتتوقع من الناشطین الاقتصاديين بذل قصارى جهدهم لمنع حدوث أي خلل أو أضرار في بنية الاقتصاد الوطني.