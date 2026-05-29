توجيهات من رئيس الجمهورية الإيرانية لتطوير ممرات تجارية بديلة

أفادت وكالة مهر للأنباء، كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستخدام الأقصى لطاقة الموانئ الشمالية للبلاد، وتطوير ممرات تجارية بديلة، والاستفادة من قدرات الدول المجاورة، بما فيها باكستان وروسيا وأذربيجان، لتأمين واستيراد بعض المواد المطلوبة، داعياً إلى تسريع تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة في هذا المجال.

وفي سياق الاجتماع، كلف رئيس الجمهورية وزارة الجهاد الزراعي بتحديد مجموعات عمل متخصصة ومحددة لكل مجموعة سلعية، وذلك بهدف منع أي تشتت في الجهود، أو ازدواجية في العمل، أو اضطراب في عملية اتخاذ القرار، على أن يتم تحديد دول المنشأ لتأمين السلع في أسرع وقت ممكن، وأن تتم عملية الشراء والاستيراد بشكل أكثر انسجاماً وسرعة.

