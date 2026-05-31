الرئيس الايراني: مستعدون لمواجهة جميع الصعوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اجتماع مجلس الحكومة، ضرورة تعزيز الانسجام الوطني والمشاركة الاجتماعية والإدارة الواقعية للظروف، بما يضمن الحفاظ على استدامة إدارة شؤون البلاد.

وأشار إلى أنّ الظروف التي تواجهها إيران اليوم ليست بسيطة، وأن استمرار بعض القيود والضغوط الخارجية أوجد تعقيدات خاصة في إدارة البلاد، مؤكداً أنّ الحكومة تبذل قصارى جهدها لتجاوز هذه المرحلة بأقل تكلفة وأضرار ممكنة.

وأوضح بزشكيان أنّ الحكومة تعمل على إعداد سياسات واستراتيجيات لمواجهة أي ظروف أو تطورات جديدة قد تطرأ، مشدداً على أنّها ستواصل بكل طاقتها مسار خدمة الشعب وإدارة شؤون البلاد بقوة وصلابة.

وأضاف أنّ الحكومة ومسؤولي الدولة، مستعدون لكل الاحتمالات، سواء استمرار المقاومة وتحمل الصعاب أو دفع أغلى الأثمان في سبيل الدفاع عن العزة والمصالح الوطنية، مؤكداً أنّ أرواح المسؤولين ومسؤولياتهم ليست أغلى من أرواح الشهداء وأبناء الشعب الذين ضحوا دفاعاً عن وطنهم ومبادئهم.

واضاف: سوف اواصل العمل بثبات او استشهد، فحياتي ليس اغلى من حياة قائدنا الشهيد.

كما لفت إلى أنّ مختلف قطاعات الحكومة كانت حاضرة في الميدان خلال المرحلة الماضية بمسؤولية والتزام، داعياً إلى مواصلة هذا النهج بمزيد من الانسجام والجدية والاستقامة.

وختم بالتأكيد أنّ تجاوز الظروف الصعبة وبناء مستقبل قوي ومستقر لإيران يتطلبان الاتكاء على رأس المال الاجتماعي وتعزيز الانسجام الوطني والمشاركة الجماعية في بناء البلاد.