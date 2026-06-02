مصدر مطلع لمهر: ايران لم ترسل ردها النهائي بعد..امريكا قلقة من الحرب ونحن قلقون من الاتفاق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار مصدر مطلع لمراسل وكالة مهر للأنباء الى آخر مستجدات مراجعة نص مذكرة تفاهم محتملة بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب: النص الإيراني النهائي لا يزال قيد المناقشة في طهران، ولم يُرسل أي رد حتى الآن.

وأضاف: إن تاريخ أمريكا في عدم الالتزام وتشاؤمنا التاريخي دفعا إيران إلى النظر في المسألة بحذر شديد.

وأوضح هذا الشخص المقرب من الفريق الإيراني المفاوض: أن إيران تستند إلى تجاربها السابقة، وتسعى إلى تحقيق مكاسب حقيقية.

وتابع المصدر المطلع: أمريكا قلقة من الحرب، ونحن قلقون بشأن الاتفاق؛ لأن أمريكا أنفقت أموالاً طائلة على الحروب ولم تحقق النجاح.

وأكد: أن إيران واجهت عدم التزام من الجانب الآخر من قبل. لذلك، فإن أساس موقف إيران هو إمكانية التراجع واتخاذ إجراءات تنفيذية ملموسة.

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