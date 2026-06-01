الخارجية: ايران ستدافع عن مصالحها بكامل قوتها.. أمريكا المسؤولة عن انتهاك وقف اطلاق النار في لبنان

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذكّرت باتفاق وقف إطلاق النار بتاريخ 8 أبريل 2026، الذي تم بموجبه وقف الحرب المفروضة من قبل أمريكا والكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجبهات المقاومة.

وأوضحت الخارجية أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى الآن، قامت أمريكا، بدعمها للكيان الصهيوني، بانتهاك واضح لوقف إطلاق النار عبر تنفيذ هجمات برية وجوية مستمرة على المناطق المدنية في لبنان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدة آلاف من اللبنانيين، ونزوح مليوني شخص، وتدمير البنى التحتية ومنازل المواطنين في ذلك البلد.

وأشار البيان إلى أن انتهاك وقف إطلاق النار قائم في جميع الجبهات، ولا سيما الجبهة اللبنانية، وعلى مختلف المستويات.

وأضاف البيان، على الرغم من التصريحات الأمريكية في الأيام الأولى بعد وقف إطلاق النار بشأن محاولة إلزام الكيان الصهيوني بوقف اعتداءاته على لبنان، فإن المسؤولية المباشرة لأمريكا — سواء في انتهاك وقف إطلاق النار ضد إيران أو في انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الكيان الإسرائيلي ضد لبنان — تقع على عاتقها بحكم النتائج والتبعات الناجمة عن هذا الوضع.

وإذ تعرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن قلقها إزاء استمرار هذه الاعتداءات والجرائم، فإنها تحذّر من المساس بأمن المنطقة، وتطالب بوقف هذه الاعتداءات والجرائم فوراً.

واختتم البيان بالقول، من الطبيعي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع عن مصالحها، أينما رأت ذلك ضرورياً، بكل ما تملك من قدرات وإمكانات، استناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع المشروع.