محكمة الجنايات الدولية قد تصدر مذكرات اعتقال بحق مسؤولین صهاينة قريباً

أفادت وكالة مهر للأنباء، أن القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن من المتوقع أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال جديدة بحق شخصيات رئيسية في مجلس وزراء الكيان، تشمل:

- بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية.

- إيتمار بن غفير، وزير الأمن الداخلي.

- يسرائيل كاتس، وزير الحرب (الدفاع).

- إيال زامير، رئيس هيئة الأركان العامة لجيش الاحتلال.

ويأتي هذا الإجراء، الذي وصفته المصادر بأنه ليس الأول من نوعه، ليوسع دائرة الملاحقة القضائية التي بدأت عام 2024. ففي نوفمبر من ذلك العام، كانت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة قد أصدرت مذكرات توقيف بحق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، ويوآف غالانت، وزير الحرب آنذاك، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واستخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة.

وكانت المحكمة قد أكدت في بيان لها رفضها بالإجماع الاعتراضات الإسرائيلية على اختصاصها القضائي، مشددة على عدم حاجة إصدار المذكرات إلى قبول من تل أبيب.

يمثل إضافة كاتس وبن غفير وسموتريتش إلى القائمة خطوة جديدة في تكامل دائرة العزلة الدولية والملاحقة القضائية لحكومة الحرب والأمن في الكيان الصهيوني.

