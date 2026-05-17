اللواء عبداللهي يلتقي عائلة الشهيد اللواء موسوي ويبلغهم تحيات قائد الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار اللواء علي عبد اللهي، قائد مقر خاتم الأنبياء (عليه السلام)، منزل عائلة الشهيد الفريق الركن السيد عبد الرحيم موسوي في جوٍّ روحاني، والتقى بأفراد أسرته وتحدث معهم.

في هذا اللقاء، نقل اللواء عبد اللهي تحيات قائد الثورة الاسلامية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، سماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي إلى أسرة الشهيد الفريق موسوي، وأشاد بسنوات نضاله ومسؤوليته وانضباطه وحكمته وشخصيته، وبإلمامه بالمبادئ الدينية والثورية، قائلاً: إن الصفات الأخلاقية والإدارية والقيادية المتميزة للشهيد موسوي، بما فيها روحه التي لا تعرف الكلل، ورؤيته الاستراتيجية، وانضباطه التنظيمي، والتزامه بالمسؤولية، وحرصه على كرامة القوات المسلحة، لطالما كانت موضع اهتمام جميع أفراد القوات المسلحة، ولا سيما جنود الجمهورية الإسلامية الإيرانية البواسل.

اعتبر الفريق موسوي أحد الشخصيات المؤثرة والثابتة في خدمة الوطن والشعب الإيراني، لا سيما خلال فترة توليه منصب رئيس أركان القوات المسلحة، وصرح قائلاً: "كان الشهيد موسوي، بشخصيته المنضبطة والشعبية والمتعلمة في مدرسة الإسلام وأئمة الثورة، مصدرًا لخدمات رائدة ودائمة في مختلف المناصب، وسيبقى اسمه خالدًا في ذاكرة كل من يخدم هذا الوطن بكل احترام وكرامة".

كما أكد على تصميم وإرادة القوات المسلحة وقادتها وجنودها المدافعين عن الوطن على مواصلة مسيرة الشهيد موسوي وشهداء إيران الإسلامية الآخرين، مضيفًا: إن تكريم عائلات الشخصيات التي خدمت وضحّت من أجل الوطن، ولا سيما القادة والجنود الشجعان في القوات المسلحة، هو تكريم للعاصمة الروحية للبلاد، وستبقى ذكرى وأسماء من بذلوا أرواحهم في سبيل المسؤولية والشرف والكرامة وسلطة إيران القوية خالدة في قلوب الشعب الإيراني وجميع أفراد المجتمع الإسلامي والمناضلين من أجل الحق والعدل.

وفي ختام هذا اللقاء، أعربت عائلة الشهيد الفريق سيد عبد الرحيم موسوي عن امتنانها لمشاعر التقدير التي أبداها القائد الأعلى للقوات المسلحة وحضور اللواء عبد اللهي ورفاقه. وصفوه بأنه جندي مخلص ومتفانٍ لإيران الحبيبة، وسردوا صفاته الأخلاقية، والتزامه المهني، وروحه الشعبية، وتفانيه في الانضباط والواجب والخدمة الأمينة للوطن. كما ذكروا ذكريات ذلك الشهيد الشريف.

