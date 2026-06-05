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٠٥‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ١:١٣ م

المرجع اليعقوبي يعزّي الأمة الإسلامية بوفاة المرجع الديني الكبير الشيخ الفياض

المرجع اليعقوبي يعزّي الأمة الإسلامية بوفاة المرجع الديني الكبير الشيخ الفياض

أصدر سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي بياناً قدّم فيه التعازي إلى الأمة الإسلامية والحوزات العلمية بوفاة المرجع الديني الكبير الشيخ محمد إسحاق الفياض (رضي الله عنه).

أفادت وكالة مهر للأنباء أن نص البيان جاء كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنا لله وإنا اليه راجعون

نعزّي الأمة الاسلامية جمعاء والحوزات العلمية خاصة بوفاة المرجع الديني الكبير المرحوم الشيخ محمد اسحاق الفياض (رضي الله عنه وأرضاه) الذي أفنى عمره الشريف في البحث والتدريس والتأليف على سيرة السلف الصالح، حتى أغنى المكتبة الاسلامية بآثاره المباركة في الفقه والأصول والفكر الإسلامي.

وتربّى على يديه جَمعٌ من فضلاء الحوزة العلمية من مختلف الدول الإسلامية.

كان رحمه الله تعالى متواضعاً قريباً من طلّابه يتعامل معهم بأبويّة ويشجّعهم إذا توسّم فيهم الفضيلة العلمية، ولا يبخلُ عليهم بالثناء والإشادة.

لقد تضمّنت كتبه الجليلة تحقيقات ونكاتاً علمية، أرجو ان يلتفت إليها الفضلاء ويحيطونها العناية الكافية لإبرازها والتأكيد عليها.

وحداداً على وفاة المرجع الكبير أُعلن تعطيل البحث، سائلاً الرب الرؤوف الرحيم أن يتغمّده برحمته الواسعة وأن يلحقهُ بأوليائهِ الطاهرين، وأن يُخلِف على ذويه ومحبّيه ومُقلديه وعموم المؤمنين بخير الدنيا والآخرة إنه نعم المولى ونعم الوكيل.

محمد اليعقوبي

١٨ ذو الحجة ١٤٤٧

/انتهى/

رمز الخبر 1971347

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