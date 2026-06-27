آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض وارث مدرسة النجف الأصيلة

وكالة مهر للأنباء: إن غروب شمس الفقاهة في النجف الأشرف لم يكن مجرد فقدانٍ لمرجعٍ من مراجع الدين، بل مثّل سقوط أحد أكثر الأعمدة رسوخاً في المدرسة الأصولية التي أسسها آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي. لقد ارتحل إلى الرفيق الأعلى المرجع الكبير آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض، ذلك الرجل الذي انطلق من القرى النائية في أفغانستان، مروراً بمدينة مشهد المقدسة، ليبلغ في قلب التشيع النابض مكانة «قرة عين» أستاذ الفقهاء.

وبين سيل رسائل التعزية التي أعقبت رحيله، يفتح البيان الدقيق لأبعاد شخصيته، الذي قدّمه المرجع الديني البارز آية الله الشيخ محمد اليعقوبي، نافذةً جديدة لفهم الإرث العلمي والأخلاقي لفقيهٍ كرّس عمره لرفعة كلمة الحق وتربية جيلٍ جديد من فضلاء العالم الإسلامي. وما يأتي هو قراءة في سيرة هذا العالم الرباني، استناداً إلى إشارات آية الله اليعقوبي وتحليل للإرث الذي خلّفه للحوزات العلمية.

استمرار نهج السلف الصالح في ميزان البحث والتأليف

ينظر آية الله اليعقوبي إلى السجل العلمي الحافل للفقيد الكبير بوصفه نموذجاً رفيعاً لمراجع التشيع العظام الذين أفنوا أعمارهم المباركة في ثلاثية البحث والتدريس والتأليف. وهذه المواظبة العلمية تمتد جذورها إلى تقاليد راسخة تؤكد أن المرجعية الدينية تمثل حصناً منيعاً لحماية حدود المعرفة الإلهية، لا مجرد منصبٍ تشريفي. وقد استطاع آية الله الفياض، من خلال التزامه الدقيق بسيرة العلماء الصالحين من السلف، أن يحقق توازناً بين أصالة الحوزة العلمية ومتطلبات العصر.

وفي رؤية آية الله اليعقوبي، فإن ما يميز آثار المرجع الفقيد يتجاوز حدود تكرار ما قاله السابقون؛ إذ خلّف، بجهدٍ دؤوب لا يعرف الكلل، مجموعة من المؤلفات والدراسات في الفقه والأصول والفكر الإسلامي، أصبحت اليوم جزءاً من الثروة العلمية الثمينة للمكتبة الإسلامية وللتراث العلمي في العالم الإسلامي. ويعود هذا الغنى العلمي إلى تمسكه بالأصول العلمية الراسخة مقروناً بحيوية فكرية متجددة، وهي السمة التي جعلت تقريراته لدروس السيد الخوئي، الموسومة بـ«محاضرات في أصول الفقه»، تُعد من أدق وأوضح المصادر الدراسية المعتمدة في الحوزات العلمية.

تنشئة الكفاءات العلمية في مدرسة النجف

من أبرز الأبعاد الاستراتيجية في شخصية آية الله الفياض دوره الفريد في إعداد الكوادر العلمية لمستقبل العالم الإسلامي. يشير آية الله اليعقوبي إلى أن عدداً كبيراً من فضلاء الحوزات العلمية من مختلف البلدان الإسلامية ـ من أفغانستان وإيران إلى سائر أنحاء العالم ـ تخرّجوا على يديه ونهلوا من علمه. ويعكس هذا التنوع حقيقة أن مجلس درسه كان مركزاً علمياً عابراً للحدود، تذوب فيه الفوارق الجغرافية أمام عظمة المعرفة.

ويرى آية الله اليعقوبي أن شخصية آية الله الفياض العلمية لم تقتصر على التدريس فحسب، بل امتدت إلى امتلاكه بصيرة نافذة في اكتشاف المواهب العلمية الواعدة. فقد كان، كلما لمس في أحد الطلبة نبوغاً أو استعداداً علمياً متميزاً، يبادر إلى تشجيعه ورعايته وتقديم الدعم العلمي والمعنوي له دون تردد. ويستند هذا النهج التربوي إلى إيمانٍ عميق بأهمية إعداد الجيل القادم من المجتهدين؛ ذلك الجيل الذي يواصل اليوم في مختلف البلدان حمل راية نشر معارف أهل البيت (عليهم السلام).

التواضع والروح الأبوية.. إكسير المرجعية

إلى جانب عظمته العلمية، ظلّت الجوانب الأخلاقية في شخصية آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض تُطرح دائماً بوصفها نموذجاً يُحتذى به في الأوساط الحوزوية. يشير آية الله الشيخ محمد اليعقوبي، بكلمات يملؤها التقدير والاحترام، إلى مجموعة من الخصال الأخلاقية الرفيعة التي تميّز بها الراحل، والتي كانت نادرة حتى بين أقرانه. فقد جعلت منه صفات التواضع والألفة والروح الأبوية في التعامل مع تلامذته شخصية محبوبة وملاذاً آمناً لطلبة العلم. وكانت هذه البساطة امتداداً طبيعياً لسنواته الأولى التي قضاها في مدرسة الحاج حسن بمدينة مشهد، وفي حجرات النجف المتواضعة، حيث واصل طلب العلم بأبسط الإمكانات.

ويرى آية الله اليعقوبي أن آية الله الفياض، رغم بلوغه أعلى مراتب الفقاهة، كان يتعامل مع طلابه على قدم المساواة، ويستقبل أسئلتهم وملاحظاتهم بسعة صدر وروح منفتحة. وقد أسهمت هذه الصفات في أن تبقى مرجعيته مرجعية أصيلة وفاعلة في المجتمع العلمي والديني. لقد كان نموذجاً للفقيه الذي لم تبعده مكانته العلمية عن الناس وطلاب العلم، بل زادته تواضعاً وقرباً من الساعين إلى المعرفة.

دعوة إلى دراسة الموروث الاجتهادي والمسائل المستحدثة

يؤكد آية الله اليعقوبي أن النتاج العلمي المكتوب لآية الله الفياض يمثل كنزاً معرفياً لا تزال جوانب كثيرة منه بحاجة إلى مزيد من الدراسة والكشف.

فمؤلفاته، كما يصفها، تزخر بالبحوث العميقة والدقائق العلمية والمناقشات الاجتهادية الرصينة، الأمر الذي يجعلها مصدراً مهماً لمعالجة الكثير من الإشكاليات الفقهية المستحدثة في العالم المعاصر.

ومن خلال التأمل في منظومته الفكرية، يتضح أن آية الله الفياض تناول عدداً من المسائل المستحدثة برؤية متجددة تستند في الوقت نفسه إلى أسس شرعية راسخة، ومن بينها المصرف الإسلامي، وحقوق الملكية الفكرية، والمسائل الطبية المعقدة كالموت الدماغي والتلقيح الاصطناعي، فضلاً عن بحثه في المكانة السياسية والاجتماعية للمرأة. ومن هذا المنطلق، يدعو آية الله اليعقوبي الباحثين وفضلاء الحوزات العلمية إلى إيلاء اهتمام خاص بدراسة هذا التراث العلمي وشرحه والتعريف به. ويرى أن الوفاء الحقيقي لآية الله الفياض لا يقتصر على الحزن لفقده، بل يتحقق من خلال إحياء آرائه وإخضاعها للبحث والنقد العلمي، بما يعزز حيوية الفقه الشيعي وقدرته على مواكبة التطورات المتجددة.

ختام قرن من الجهاد الصامت

يعرب آية الله اليعقوبي عن بالغ تأثره بهذا المصاب الجلل، مؤكداً ضرورة مواصلة النهج الذي سلكه هذا المرجع الكبير. و بذالك يشير سماحته إلى أن آية الله العظمى الفياض أمضى عقوداً طويلة في ميادين التدريس والتحقيق العلمي، وكان من أبرز الشخصيات المؤثرة في العالم الشيعي. كما أنه لم يغادر النجف الأشرف حتى في أشد مراحل حكم البعث قسوة وخطورة، بل بقي مرابطاً فيها، مساهماً في حفظ هوية الحوزة العلمية واستقرارها.

وفي ختام كلمته، آية الله اليعقوبي سأل الله تعالى أن يحشر هذا العالم الرباني مع الأولياء الطاهرين، مؤكداً أن رحيله يمثل خسارة كبيرة، إلا أن آثاره العلمية وتلامذته البارزين الذين ربّاهم سيحفظون استمرار حضوره وتأثيره. كما دعا لعائلته ومقلديه ومحبيه كافة، ولا سيما في الحوزات العلمية في النجف الأشرف ومشهد المقدسة، بالصبر والأجر الجزيل.

واليوم، وإن كان الجسد الطاهر لهذا العالم الرباني قد وُري الثرى بجوار مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام)، فإن صدى صوته في المسجد الهندي، وكلماتِه المدوّنة في كتبه النفيسة، سيبقيان منارة تهدي السائرين في درب الاجتهاد. لقد أثبت هذا الفقيه، الذي شق طريقه من جبال أفغانستان إلى كرسي التدريس في النجف، أن التوكل على الله والثبات على المبدأ قادران على تحويل الفقر والغربة إلى مجد علمي ومرجعية راسخة، وترك إرثٍ خالد في تاريخ التشيع.