بقائي: فشل برلين في حصد مقعد بمجلس الأمن يرجع إلى نفاق حكام ألمانيا

أفادت وكالة مهر للأنباء أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم الخارجية، كتب على حسابه في إحدى منصات التواصل الاجتماعي، معلقاً على فشل ألمانيا في حصد الحد الأدنى من الأصوات اللازمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لانتخابها كواحدة من الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن، قائلاً: "إن فشل ألمانيا، ولأول مرة منذ عقود، في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، هو دليل واضح على احتجاج المجتمع الدولي على النهج غير المسؤول والمنافق للنظام الحاكم في هذا البلد تجاه الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وكذلك العدوان العسكري للكيان الصهيوني على إيران".

وأضاف بقائي: "لنتذكر أن ألمانيا كانت واحدة من أكبر بائعي الأسلحة الفتاكة للكيان الصهيوني، وكانت تبرر الإبادة الجماعية للفلسطينيين، وعندما قام الكيان الصهيوني بالعدوان العسكري على إيران، بدلاً من الالتزام بالمعايير الدولية وإدانة هذا العدوان، وصفته قائلة: 'عمل قذر تقوم به إسرائيل نيابة عنا جميعاً'".

وشدد المتحدث على أن "هذا البلد سكت أيضاً عن جريمة الحرب المتمثلة في مجزرة 170 تلميذاً في مدينة ميناب بصواريخ أمريكية".

وقال بقائي: "إن العالم يتغير، والأمم تحكم على ادعاءات دعم القانون الدولي من خلال السلوك العملي للحكومات. إن تجاهل هذه التطورات سيكون له تكاليفه الدبلوماسية الخاصة".

/انتهى/