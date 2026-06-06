الحرس الثوري يدك قواعد للجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن الحرس الثوري الإسلامي في بيان اصدره فجر اليوم السبت أنه في أعقاب عدوان الجيش الأمريكي الإرهابي وقاتل الأطفال على جزيرتي سيريك وقشم (جنوب ايران)، فقد تم استهداف قواعده في المنطقة بصواريخ القوات الجوفضائية للحرس الثوري.



وجاء في البيان الصادر: في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم السبت (+ 3.30 ت.غ)، حاولت أربع ناقلات نفط، بتحريض وتوجيه من الجيش الأمريكي المعتدي، ودون تنسيق ودون الاكتراث بالتحذيرات المتكررة من القوات البحرية للحرس الثوري، الخروج من مضيق هرمز بشكل غير قانوني. وبعد التحذير، تم استهداف إحدى الناقلات وإيقافها، بينما عادت الناقلات الأخريات أدراجها.



واضاف: عقب هذا الحادث، في تمام الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم، قصفت طائرات أمريكية مسيرة برج اتصالات في جزيرة قشم وبرجًا آخر في جزيرة سيريك بقذيفين. وردًا على هذا العدوان الذي رتكبه الجيش الأمريكي، استهدفت القوات الجوفضائية للحرس الثوري على الفور قاعدتين جويتين أمريكيتين في الكويت، هما قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى منشآت هامة متبقية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.



وتابع البيان: نحذر العدو المعتدي والقاتل للأطفال، بأنه في حال تكرار هذه الأعمال الشريرة، فلن يكون الرد المحدود كافيًا. ستتحملون مسؤولية عواقب الإغلاق الكامل لمضيق هرمز أمام تصدير النفط والغاز.



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