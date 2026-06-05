تسنيم: مصدر أمني يكشف معلومات حول المستشار الخاص لرئيس الإمارات

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالة تسنيم للأنباء، وصرّح هذا المصدر الأمني بأنه على الرغم من أن أنور قرقاش كان خاضعاً منذ نحو عام 2007 لمراقبة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بسبب طبيعة مواقفه، إلا أن هذه القضية اتخذت منذ عام 2015 منعطفاً جديداً. وأشار المصدر إلى أن "الاكتشاف الرئيسي لقرقاش تم في القسم الأمني داخل هيكل وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولكن المؤسسة التي قامت بهذا الأمر هي 'ماماد' (המרכז למחקר מדיני – المركز الإسرائيلي للبحوث السياسية)، والتي تعتبر في الواقع جهاز الاستخبارات التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية وعضواً في مجتمع الاستخبارات في هذا الكيان".

ماماد... مركز أبحاث سياسية تحت غطاء استخباراتي

وأوضح المصدر أن "ماماد" تُعد واحدة من ثلاث هيئات رئيسية للتقييم الاستخباراتي في إسرائيل (إلى جانب "الموساد" و"أمان" – استخبارات الجيش الإسرائيلي)، وتُعرف خارجياً باسمها الوهمي "مركز البحوث السياسية"، بينما هي في الحقيقة الركن الأمني والاستخباراتي لوزارة الخارجية الإسرائيلية. وأضاف المصدر: "بالإضافة إلى تحليل الاتجاهات الأمنية والاستخباراتية للسياسة الخارجية في العالم، فإن 'ماماد' مكلفة أيضاً بمهمة اكتشاف وتوجيه الأفراد الموهوبين لحماية المصالح الإسرائيلية".

الموساد يدخل الخط منذ 2018

وأشار المصدر إلى أنه "على الرغم من أن 'ماماد' لعبت دوراً مهماً في اكتشاف أنور قرقاش ثم توجيه مواقفه، إلا أنه منذ عام 2018، انضم 'الموساد' أيضاً إلى هذه القضية نظراً لدوره كجهاز الأمن الخارجي لإسرائيل". وأضاف: "منذ ذلك الحين، أصبح 'ماماد' يؤدي دور المُعرِّف وواضع السياسات العامة في مواقف قرقاش، في حين تم تفويض مهمة التواصل والتوجيه الفعلية لقرقاش إلى 'الموساد'".

"كوبي"... الرابط السري في إدارة "تيفيل"

ووفقاً للمصدر الأمني، فإن شخصاً يُدعى "كوبي" (קובי) هو الرابط الرئيسي مع قرقاش في إدارة "تيفيل" (Tevel) التابعة للموساد، ويتم اتخاذ القرار بشأن العديد من المواقف المعادية لإيران التي يعبر عنها قرقاش ونشرها من خلال هذه القناة. وتُعد "تيفيل" هي قسم العمل السياسي والتعاون في الموساد، وتتمثل مسؤوليتها الرئيسية في إدارة العلاقات مع أجهزة الاستخبارات الخارجية والدبلوماسية السرية. وتُقدر المعلومات بأن حوالي 70% من المعلومات التي يتلقاها الموساد تتم عبر التبادلات مع هذا القسم. كما يُعد إنشاء شبكات الاتصال والتواصل من بين المهام الرئيسية الأخرى لإدارة "تيفيل".

/انتهى/