وزير الداخلية الإيراني: هدف الـ10 مليارات دولار للتبادل التجاري مع باكستان قابل للتحقق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقائه، ظهر اليوم الأحد، وزير الداخلية الباكستاني "محسن نقوي"، أشار مؤمني إلى علاقات الصداقة والاهتمام المتبادل بين الشعبين الإيراني والباكستاني، قائلاً:بعد تجاوز هذه الظروف، سنزور باكستان برفقة الوزراء الاقتصاديين الإيرانيين، كما نرحب باستضافة الوزراء الباكستانيين بهدف تعزيز العلاقات بصورة عملية وملموسة.

وأضاف أنّ مسألة زيادة حجم التبادل التجاري إلى 10 مليارات دولار سنوياً، والتي طُرحت خلال الاجتماع، يمكن بلوغها بجهود مشتركة من الطرفين.

وتابع وزير الداخلية الإيراني أنّ هذا الهدف يضاعف من مسؤولية وزارتي الداخلية في البلدين لتهيئة الأرضية التنفيذية اللازمة وتحويل هذا المسار المهم إلى خطوات عملية.

من جهته، أعرب وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي عن تقديره لحفاوة الاستقبال، معرباً عن أمله في أن تؤدي الجهود المشتركة، إلى جانب تحركات وزير الخارجية الإيراني، إلى الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين.