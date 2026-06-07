مخبر: العدو اشعل طاولة المفاوضات للمرة الثالثة بقصف لبنان وسيدفع ثمنا باهظا

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار ومساعد قائد الثورة الاسلامية محمد مخبر، قال في منشو له على وسائل التواصل الاجتماعي: العدو أضرم النار في طاولة المفاوضات للمرة الثالثة عبر قصفه لبنان في وقت كان فيه الوسيط موجودا في إيران.



واضاف: نحن نخاطب ناقضي العهود بلغة القوة، فمحور المقاومة جسد واحد وسيدفعون في الميدان ثمناً باهظاً ومؤلماً عن هذا الاعتداء.