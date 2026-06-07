  1. إيران
  2. السياسة
٠٧‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٩:٤٥ م

مخبر: العدو اشعل طاولة المفاوضات للمرة الثالثة بقصف لبنان وسيدفع ثمنا باهظا

مخبر: العدو اشعل طاولة المفاوضات للمرة الثالثة بقصف لبنان وسيدفع ثمنا باهظا

أشار مستشار ومساعد قائد الثورة الاسلامية محمد مخبر، إلى ان العدو أضرم النار في طاولة المفاوضات للمرة الثالثة عبر قصفه لبنان في وقت كان فيه الوسيط موجودا في إيران مؤكدا ان محور المقاومة جسد واحد وسيدفعون في الميدان ثمناً باهظاً ومؤلماً عن هذا الاعتداء.

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان مستشار ومساعد قائد الثورة الاسلامية محمد مخبر، قال في منشو له على وسائل التواصل الاجتماعي: العدو أضرم النار في طاولة المفاوضات للمرة الثالثة عبر قصفه لبنان في وقت كان فيه الوسيط موجودا في إيران.

واضاف: نحن نخاطب ناقضي العهود بلغة القوة، فمحور المقاومة جسد واحد وسيدفعون في الميدان ثمناً باهظاً ومؤلماً عن هذا الاعتداء.

رمز الخبر 1971396

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات