العميد موسوي: سنمسح العدو من الميدان بتركيبة الميدان والشارع والدبلوماسية

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد سيد مجيد موسوي، قائد القوات الجوفضائية للحرس الثوري، أعرب في رسالة مصورة عن شكره للحضور الحاشد للشعب.

نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ"

أولاً، أتقدم بخالص الشكر لجميع شعب إيران الإسلامية القوي، المطيع للولاية والعزيز، على الملحمة التي صنعتموها خلال هذه الأيام المائة الماضية.

أنتم شعب مختار، أدركتم بجدارة مسؤوليتكم في أفضل وأخطر مرحلة من التاريخ، وتمكنتم، بأعمالكم اللائقة وحضوركم المؤثر في الميدان، من إحباط العدو.

كنا فخورين بأن نقف بكل اقتدار بفضل حضوركم في الشوارع والميادين، وأن ننفذ عملياتنا خلال 40 يوماً؛ لكن جهودكم وعملياتكم استمرت وامتدت إلى 100 يوم.

أنا ممتن لكم أيها الشعب الشهم، ولجميع من شارك بظهوره في تشكيل في هذه الكتلة البشرية الهائلة، وأثبتوا أنفسهم كجماعة مختارة، وكانوا عند حسن ظن الولي الفقيه في الميدان.

أطلب منكم، أيها الناس الذين كنتم حاضرين في مختلف الفئات والفئات العمرية والأجناس، وخاصة النساء اللواتي، رغم كل مسؤولياتهن العائلية، كن القائدات القيمات لهذا الميدان، أطلب منكم الحفاظ على هذا المسار حتى الوقت الذي يقرره مقام ولاية الفقيه الأعلى.

اجتهدوا لكي نتمكن، إن شاء الله، بربط الميدان والشارع والدبلوماسية، من إخراج العدو من مسرح محاولاته اليائسة، وتحقيق العزة والكرامة لإيران الإسلامية والعالم الإسلامي والشعوب الحرة.

كونوا موفَّقين ومنتصرين.

جنديكم المتواضع

سيد مجيد موسوي

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