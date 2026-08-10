مستشار ومساعد قائد الثورة يثمّن الدور الإعلامي لوكالة مهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد مخبر، مستشار ومساعد قائد الثورة الإسلامية، بعث برسالة أشاد فيها بجهود وكالة «مهر» للأنباء ودورها في الدفاع عن المصالح الوطنية للبلاد.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد محمد مهدي رحمتي

المدير العام المحترم لوكالة مهر للأنباء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

إن الإعلام هو حصن الوعي، والصحفي هو عين الحقيقة وحارس رواية الأمة. وفي وقت تتعرض فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لحرب مفروضة من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، ويشن العدو ومنظومة الهيمنة، بالتزامن مع الضغوط والتهديدات، حرباً معرفية وإعلامية واسعة تهدف إلى تحريف الحقائق، وإضعاف الثقة العامة، والنيل من الأمل والإرادة الوطنية، اكتسبت رسالة العاملين في المجال الإعلامي أهمية استراتيجية متزايدة.

وفي مثل هذه الظروف، يمثل القلم الملتزم والإعلام المسؤول جزءاً من جبهة الدفاع عن إيران ومصالحها الوطنية؛ وهي جبهة تقف فيها الحقيقة في مواجهة التحريف، والأمل في مواجهة اليأس، وإيران القوية في مواجهة إرادة العدو الرامية إلى إضعاف الاقتدار الوطني.

إن تقديم صورة صحيحة عن قدرات البلاد وإنجازاتها، وبيان حقائق الميدان، والنقد المسؤول لأوجه القصور، وتعزيز التضامن والثقة العامة، يتطلب شجاعة وبصيرة وصدقاً إعلامياً.

إن وسائل الإعلام التي تفرض الحقيقة والمصالح الإيرانية في المنعطفات التاريخية على دعاية العدو الزائفة، وتحافظ من خلال خطاب واقعي باعث على الأمل على وضوح أفق المستقبل، سيكون لها إسهام راسخ في بناء إيران قوية ومستقلة ومقتدرة.

وفي ذكرى استشهاد الشهيد الرفيع المقام محمود صارمي، وتكريماً لذكرى جميع شهداء الصحافة والإعلام، ومع إبداء الاحترام للقائد الشهيد والعزيز الإمام السيد علي خامنئي وسائر الشهداء الأجلاء في طريق عزّة إيران الإسلامية واستقلالها ورفعتها، أتقدم إليكم وإلى جميع العاملين في المؤسسة الإعلامية التي تتولون إدارتها بخالص الشكر والتقدير على جهودكم المسؤولة في سبيل قول الحقيقة، وتعزيز الوعي، وبث الأمل، وصون المصالح الوطنية.

وأسأل الله تعالى أن يوفقكم وزملاءكم الكرام، على نحو متزايد، في صون الحقيقة، وتعزيز الأمل الوطني، والارتقاء بإيران الإسلامية في ظل توجيهات آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.