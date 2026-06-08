المتحدث باسم الحرس الثوري: سماء الأراضي المحتلة تحت إرادتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم الحرس الثوري ونائب العلاقات العامة، العميد حسين محبي، في رسالة: لقد أثبتنا للمرات العديدة أن سماء الأراضي المحتلة والمنطقة تحت إرادتنا وتحت سيطرة هدير صواريخ الحرس الثوري الجوية المدمرة.

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