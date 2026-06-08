المتحدث باسم الحرس الثوري: سماء الأراضي المحتلة تحت إرادتنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم الحرس الثوري ونائب العلاقات العامة، العميد حسين محبي، في رسالة: لقد أثبتنا للمرات العديدة أن سماء الأراضي المحتلة والمنطقة تحت إرادتنا وتحت سيطرة هدير صواريخ الحرس الثوري الجوية المدمرة.
/انتهى/
كتب المتحچث باسم الحرس الثوری الاسلامي، العميد حسين محبي في رسالة: سماء الأراضي المحتلة والمنطقة تحت إرادتنا وتحت سيطرة هدير صواريخ الحرس الثوري الجوية المدمرة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب المتحدث باسم الحرس الثوري ونائب العلاقات العامة، العميد حسين محبي، في رسالة: لقد أثبتنا للمرات العديدة أن سماء الأراضي المحتلة والمنطقة تحت إرادتنا وتحت سيطرة هدير صواريخ الحرس الثوري الجوية المدمرة.
/انتهى/
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