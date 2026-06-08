يسرائيل هيوم: الهجوم على إيران منسق مع الولايات المتحدة

وأفادت وكالة مهر نقلاً عن الميادين، بينما زعم موقع أكسيوس، نقلاً عن مسؤول عسكري أمريكي، أن الجيش الإسرائيلي لم يشارك في عدوان الكيان الصهيوني على إيران، ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم، نقلاً عن مصدر، أن الكيان الصهيوني نسق عدوانه على إيران مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، ادعى ترامب أنه طلب من نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، عدم الرد على رد إيران الصاروخي على خرق وقف إطلاق النار، لكن مصادر صهيونية أفادت بأن عدوان الكيان على إيران كان منسقًا مع الولايات المتحدة.

كما زعم موقع "والا" الصهيوني أن القوات الجوية للكيان الصهيوني استهدفت أكثر من عشرة مواقع، من بينها منظومات دفاع جوي إيرانية وصواريخ باليستية.