CNN: ترامب زعم 37 مرة أن التوصل لاتفاق مع إيران وشيك!

أفادت وكالة مهر للأنباء أن شبكة CNN قالت في تقرير تحليلي لها إن الرئيس الأمريكي أعلن في 7 أبريل الماضي عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي أن "الجانبين أحرزا تقدماً كبيراً"، لكنه أكد حاجتهما إلى أسبوعين "للانتهاء والوصول إلى اتفاق". وأضاف في ذلك الوقت: "إنه لمن دواعي الفخر أن هذه المشكلة طويلة الأمد تقترب من الحل".

ولكن، وفقاً للشبكة، لم يحدث أي حل. ومع ذلك، واصل ترامب خلال الشهرين التاليين التلميح باستمرار بأن الاتفاق وشيك، وذلك مراراً وتكراراً. وإذا تم احتساب الفترة التي سبقت إعلان وقف إطلاق النار، فإن ترامب قد زعم ذلك 37 مرة على الأقل. وهذا هو عدد المرات التي أعلن فيها بشكل مباشر - عبر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، وخطاباته، وظهوره العلني، واتصالاته الهاتفية مع وسائل الإعلام - أن اتفاقاً وشيك، أو زعم أن إيران حريصة بشدة على التوصل إلى اتفاق.

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