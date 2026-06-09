  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٠٩‏/٠٦‏/٢٠٢٦، ٩:٣٢ ص

لابيد: لقد هُزمنا في إيران ولبنان وغزة والضفة الغربية

لابيد: لقد هُزمنا في إيران ولبنان وغزة والضفة الغربية

انتقد رئيس تيار المعارضة في الكيان الصهيوني بشدة أداء حكومة نتنياهو فيما يتعلق بالعدوان على إيران، معتبراً أن الهجوم لم يحقق أي أهداف استراتيجية لتل أبيب.

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "الأناضول"، أن يائير لابيد، رئيس تيار المعارضة في الأراضي المحتلة، قال مشيراً إلى العدوان على إيران: "إن هذا الهجوم لم يساهم في تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية لتل أبيب. فبهذا الهجوم، لم ينهار النظام الإيراني، ولم يتم تدمير البرنامج الصاروخي والنووي الإيراني، ولم يُفنَ حزب الله".

وأضاف لابيد: "إن حكومة نتنياهو ترسل الصهاينة إلى الملاجئ، وتغلق المدارس، وتشل الاقتصاد، دون أن تحقق أي هدف استراتيجي".

وتابع قائلاً: "الحكومة لا تقدم أي تفسير للصهاينة حول هدف هذا الهجوم، ليس لأنه سري، بل لأنه لا مبرر له. لا يمكن الوثوق بالمسؤولين الحاليين، لأنهم هُزموا في غزة ولبنان وإيران، وهم يهزمون حالياً في الضفة الغربية أيضاً".

/انتهى/

رمز الخبر 1971441

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات