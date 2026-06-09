لابيد: لقد هُزمنا في إيران ولبنان وغزة والضفة الغربية

أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة "الأناضول"، أن يائير لابيد، رئيس تيار المعارضة في الأراضي المحتلة، قال مشيراً إلى العدوان على إيران: "إن هذا الهجوم لم يساهم في تحقيق أي من الأهداف الاستراتيجية لتل أبيب. فبهذا الهجوم، لم ينهار النظام الإيراني، ولم يتم تدمير البرنامج الصاروخي والنووي الإيراني، ولم يُفنَ حزب الله".

وأضاف لابيد: "إن حكومة نتنياهو ترسل الصهاينة إلى الملاجئ، وتغلق المدارس، وتشل الاقتصاد، دون أن تحقق أي هدف استراتيجي".

وتابع قائلاً: "الحكومة لا تقدم أي تفسير للصهاينة حول هدف هذا الهجوم، ليس لأنه سري، بل لأنه لا مبرر له. لا يمكن الوثوق بالمسؤولين الحاليين، لأنهم هُزموا في غزة ولبنان وإيران، وهم يهزمون حالياً في الضفة الغربية أيضاً".

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