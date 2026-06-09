إيران: تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة للوصول إلى الصيغة النهائية مستمر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف أمير سعيد إيرواني، سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين بالتوقيت المحلي عقب اجتماع مجلس الأمن بشأن أفغانستان، أن الولايات المتحدة وإيران "تتبادلان وجهات النظر والآراء للوصول إلى الصيغة النهائية" عبر باكستان.

وأكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "لم نتوصل بعد إلى الصيغة النهائية"، لكننا نتابع الأمر.

ورداً على سؤال مراسل وكالة أسوشييتد برس: "هل ستُختتم هذه العملية بنهاية هذا الشهر ؟"، قال: "نأمل ذلك".

كما أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أن وقف إطلاق النار "شامل" ويشمل المنطقة بأكملها، بما فيها لبنان.

وقالت إيران: "أعتقد أن جميع الأطراف قد عادت إلى وقف إطلاق النار".

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